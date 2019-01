Mann pågrepet for å ha sendt mistenkelige pakker til ambassader i Australia

NTB utenriks

Det føderale politiet i Australia skriver i en pressemelding at politiet mener mannen har sendt 38 pakker fra sitt hjem i Shepparton, en by i delstaten Victoria. Så langt har politiet funnet 29 av pakkene.

– Undersøkelser skal gjennomføres for å fastslå den nøyaktige sammensetningen av materialene i pakkene, skriver politiet.

Det er ukjent hva som var i pakkene. Onsdag ble flere ambassader og konsulater i Melbourne evakuert som følge av pakkene, som ifølge politiet inneholdt «farlig materiale».

Mannen ble pågrepet i sitt hjem onsdag kveld. Torsdag morgen blir han framstilt for fengsling i en domstol i Melbourne. 48-åringen kan få ti års fengsel for det han er siktet for.

(©NTB)