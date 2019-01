Verdens rikeste skiller seg

NTB utenriks

– Vi har besluttet å skille oss og fortsette våre liv som venner, sier paret i en uttalelse som Jeff Bezos har publisert på Twitter.

54 år gamle Bezos møtte nå 48 år gamle MacKenzie mens de jobbet for risikofondselskapet D.E. Shaw i New York tidlig på 1990-tallet. Kort tid etter flyttet de til Seattle, der Bezos startet opp Amazon.

Skilsmissen kan bli svært dyr. Bezos er verdens rikeste person med en anslått formue på 137 milliarder dollar, ifølge Bloomberg Billionaires Index.

MacKenzie er forfatter av flere romaner, blant dem «Traps» og «The Testing of Luther Albright».

I fjor kunngjorde paret planer om å sette av 2 milliarder dollar til et fond for å hjelpe hjemløse familier og til å skape et nettverk av førskoler i fattige lokalsamfunn, melder CNN.

I uttalelsen onsdag sier paret at de ser fram til å fortsette sitt samarbeid som «foreldre, venner, partnere, i selskaper og prosjekter».

Paret har fire barn.

– Vi føler oss svært lykkelige over å ha funnet hverandre og er dypt takknemlige for hvert eneste av årene vi har vært gift. Hvis vi visste at vi ville skille oss etter 25 år, ville vi likevel ha gjort det på nytt, skriver paret.

(©NTB)