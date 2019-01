Profilert demokratiforkjemper dømt i Egypt

NTB utenriks

Ahmed Douma var blant de første sekulære demokratiforkjemperne som ble pågrepet og dømt etter at Abdel-Fattah al-Sisi tok makten i et militærkupp i 2013.

Douma ble først dømt til 25 års fengsel i fengsel sammen med 229 andre tiltalte i en rettssak i 2015. De anklages for å ha deltatt i sammenstøt med sikkerhetsstyrker.

Douma anket dommen, og Egypts øverste ankedomstol beordret en ny rettssak som onsdag endte med at Douma fikk redusert straff. I tillegg til å sone 15 år, dømmes han til å betale rundt 3 millioner kroner i bøter.

Under de aktuelle protestene i Kairo i desember 2011 brøt en brann ut i deler av et bibliotek med sjeldne manuskripter og bøker. Andre offentlige bygninger ble også påført skader under protestene.

Douma er i likhet med en rekke andre aktivister i Egypt blitt pågrepet en rekke ganger siden folkeoppstanden som fikk Hosni Mubarak til å gå av etter 30 år. Mange frontfigurer fra revolusjonen sitter bak lås og slå, mens de fleste toppene fra Mubaraks regime gradvis er blitt frikjent og løslatt.

Ifølge Human Rights Watch er 60.000 politiske fanger fengslet i Egypt. President Sisi hevdet nylig i et intervju med amerikansk TV at det ikke finnes politiske fanger i landet.

Sisi anklages for omfattende menneskerettighetsbrudd, og de fleste eksperter mener hans regime er det mest undertrykkende i Egypts moderne historie.

(©NTB)