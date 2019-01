Kurdisk milits har tatt fanger fra USA og Tyskland i Syria

NTB utenriks

De åtte påståtte jihadistene ble tatt til fange søndag og mandag i en spesialoperasjon øst i Syria, det i en uttalelse fra den kurdiske militsen YPG onsdag. Utlendingene befant seg i provinsen Deir al-Zor, der den ytterliggående islamistgruppa IS fortsatt holder små landområder.

Blant fangene er også en 30 år gammel russer, to usbekere på 58 og 28 år, en tadsjiker (22), en ukrainer (27) og en kasakhstaner (30), opplyser YPG.

Ifølge de syriske kurderne planla utlendingene et angrep mot sivile for å oppholde SDF, den USA-støttede opprørsalliansen som forsøker å nedkjempe IS og som YPG utgjør brorparten av.

Søndag opplyste den kurdiske militsen at fem utenlandske krigere var pågrepet, deriblant to amerikanske statsborgere. En av dem er blitt identifisert som en tidligere skolelærer fra Houston i Texas.

Kurderne nordøst i Syria har med støtte fra den USA-ledede koalisjonen erobret store landområder fra IS. YPG sier de holder rundt 1.000 utenlandske islamistkrigere fanget. I tillegg sitter angivelig 550 utenlandske kvinner og 1.200 barn som var sammen med mennene, i kurdiskkontrollerte fengsler i Syria.

De kommer fra mange forskjellige land. En betydelig andel av dem er franske statsborgere.

