Verdensbanken senker vekstprognosene

Det globale bruttonasjonalproduktet (BNP) vil i år vokse med 2,9 prosent og 2,8 prosent neste år, ifølge den toårige prognosen som Verdensbanken la fram tirsdag.

Det er noe lavere enn forrige prognose for verdensøkonomien som ble presentert i juni. Da anslo Verdensbanken at verdensøkonomien i år vil vokse med 3 prosent.

Den mer saktegående økonomiske utviklingen henger blant annet sammen med konsekvensene av handelskonflikten mellom USA og Kina, påpeker Verdensbanken.

USAs økonomiske vekst er for inneværende år nedjustert fra 2,9 prosent til 2,5 prosent. Neste år sakkes farten ytterligere, til en vekst på 1,7 prosent, ifølge prognosen.

For de 19 eurolandene er prognosen nedjustert fra 1,9 prosent for inneværende år, til 1,6 prosent. Kinas økonomiske vekst nedjusteres fra 6,5 prosent til 6,2 prosent for inneværende år.

I fjor vokste verdensøkonomien med 3 prosent, og året før med 3,1 prosent.

