SOHR: Mange drept i kamper mellom SDF og IS i Syria

Ni IS-opprørere ble drept da SDF angrep og erobret landsbyen Shaafa i Deir al-Zor-provinsen mandag, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Under dekke av dårlig vær i området slo IS tilbake og drepte 23 SDF-soldater i et motangrep mot landsbyen, samt mot to andre steder i provinsen, ifølge SOHR.

SDF har vært USAs fremste allierte i krigen mot IS i Syria og består i hovedsak av soldater fra den kurdiske YPG-militsen.

Rundt 17.000 SDF-soldater med luftstøtte fra den USA-ledede koalisjonen innledet en offensiv mot IS' siste bastioner i september i fjor.

Ifølge SOHR er 1.087 IS-krigere og 602 SDF-soldater drept i offensiven.

