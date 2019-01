NTB utenriks

Trump vil reise for å møte dem som er på frontlinjen av det hun omtaler som en krise for nasjonal sikkerhet og humanitære forhold.

Statsapparatet i USA har vært stengt i over to uker på grunn av en budsjettkrangel som omhandler presidentens krav om at 5 milliarder dollar skal settes av til å bygge den omstridte grensemuren langs USAs 3.145 kilometer lange grense mot Mexico.

Demokratene, ledet an av Representantenes hus' nyvalgte leder Nancy Pelosi, nekter å finansiere grensemuren.

