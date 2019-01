Saudi-Arabia nekter for å ha tatt passet til kvinne som flyktet

NTB utenriks

Den saudiarabiske ambassaden i Bangkok sier i en uttalelse at de ikke har passet til Rahaf Mohammed al-Qunun og sier kvinnen ble anholdt på flyplassen for å ikke ha en returbillett, skriver BBC.

18-åringen avviser dette på Twitter og kaller dem for løgnere.

Kvinnen sier til AFP at hun ble stanset av saudiarabiske og kuwaitiske tjenestemenn da hun ankom Suvarnabhumi flyplass i Bangkok lørdag. Hun hevder tjenestemennene tok passet og reisedokumentene hennes med makt. Hun sier at hennes mannlige verge har anmeldt henne for å reise «uten hans tillatelse».

– Vil bli drept

Rahaf var i Kuwait med familien da hun satte seg på et fly til Bangkok fredag. Hun forsøkte å reise videre til Australia, hvor hun hevder hun har søkt asyl, og brukte Thailand som transittland.

Mandag morgen klokken 11 lokal tid går flyet hennes tilbake til Kuwait. Kvinnen har gitt Twitter-kontoen sin til venner. Der skriver de at hun har blitt dratt til flyet med tvang.

Kvinnen sier hun har valgt å flykte fra familien sin, som hun sier har mishandlet henne både fysisk og psykisk.

– Og jeg er 100 prosent sikker på at de kommer til å drepe meg med en gang jeg slipper ut av fengsel, sier Rahaf til AFP.

På Twitter har hun en rekke ganger bedt om at folk på flyplassen i Bangkok å protestere mot å sende henne tilbake til Kuwait.

– Det er mulig jeg vil dø, så jeg ber om frihet, folkens, skriver hun.

Sendt hjem mandag

Surachet Hakparn, sjefen for Thailands immigrasjonsmyndigheter, sier til AFP at Rahaf vil bli sendt tilbake innen mandag morgen.

Surachet Hakparn sier saken er et «familieproblem» og at hun «ikke har dokumenter, som returbillett, eller penger». Han sier til BBC at kvinnen også har rømt fra et arrangert ekteskap.

Menneskerettighetsgruppa Human Rights Watch ber thailandske myndigheter stoppe utsendelsen av kvinnen.

– De bør heller tillate henne å fortsette reisen til Australia eller la henne få bli i Thailand for å søke beskyttelse om flyktning, sier Midtøsten-rådgiver Michael Page i organisasjonen i en uttalelse.

(©NTB)