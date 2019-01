Fransk kardinal møter i retten – anklagd for å dekke over overgrep

NTB utenriks

Kardinal Philippe Barbarin, erkebiskop i Lyon, er sammen med fem andre fra samme bispedømme anklagd for å ha dekket over en rekke seksuelle overgrep mot unge gutter.

68 år gamle Barbarin er en svært framtredende skikkelse i den katolske kirken i Frankrike. Han risikerer opp til tre års fengsel og kan bli ilagt en bot tilsvarende over 440.000 kroner dersom han kjennes skyldig.

Kardinalen nekter straffskyld.

Saksøkt

Overgrepsskandalen ble kjent for offentligheten i 2015, da François Devaux anklagde en lokal prest i Lyon for å ha begått overgrep mot ham 25 år tidligere.

Devaux saksøkte også Barbarin, og hevdet at han hadde visst om og dekket over overgrepene. I 2016 ble saken mot Barbarin henlagt, men en gruppe fornærmede fikk saken gjenåpnet.

– Vi håper på en kjennelse som vil bli klar og tydelig for alle, sa Devaux i forkant av rettssakens første dag mandag.

Erkjenner overgrep

Til sammen 85 personer har anklagd den samme presten for overgrep.

Da de første anklagene mot ham dukket opp i 1991 ble han nektet å lede speidergrupper. Men presten fikk senere undervise barn og holdt ledende stillinger i menigheten fram til overgrepsskandalen ble kjent i 2015.

Han har erkjent overgrepene og møter i retten senere i år.

Også lederen for Vatikanets mektige avdeling for doktrinespørsmål, den spanske erkebiskopen Luis Francisco Ladaria Ferrer, er anklagd for å ha medvirket til å dekke over overgrepene i Lyon.

Han er imidlertid fritatt for straffeforfølgelse og møter derfor ikke i retten.

(©NTB)