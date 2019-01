Flere døde i kraftig snøfall i Alpene

NTB utenriks

To tyske skigåere døde i et snøskred i delstaten Vorarlberg lengst vest i landet søndag. En slovensk skiløper er funnet død i delstaten Salzburg, opplyste østerriksk redningstjeneste mandag.

Senere mandag ble en kvinne og en mann, begge jegere, bekreftet omkommet i et snøskred. Videre er to personer meldt savnet i Salzburg-regionen. Farlige søkeforhold gjør at letingen etter dem er innstilt.

I flere landsbyer i Sölktäler-dalen i delstaten Steiermark ble rundt 2.000 mennesker, blant dem turister, avskåret fra omverdenen. Rundt Hochkar-fjellet i Niederösterreich har skianlegg måttet stenge, og både lokalbefolkning og turister har blitt bedt om å forlate området.

Opptil 1,5 meter snø har falt over den sentrale og nordlige delen i Østerrike siden midten av forrige uke. I fjellene rundt Salzburg er det målt snødybde på opptil 3 meter. Denne uken er det ventet mer snø, med opptil 80 centimeter fra tirsdag, ifølge meteorologer.

Det kraftige snøfallet har også rammet nabolandene Sveits og Tyskland. I Bayern døde en 44 år gammel mann da han ble truffet av et tre som falt ned under vekten av snøen. I kantonen Uri i Sveits døde en kvinne etter å ha blitt rammet av et snøskred.

