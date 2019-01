Brexitavstemningen satt til 15. januar

NTB utenriks

Kildene bekrefter ifølge BBC at avstemningen vil finne sted tirsdag neste uke.

Den britiske regjeringen har tidligere opplyst at avstemningen vil bli holdt i løpet av uke 3, men uten å presisere hvilken dag.

Avstemningen skulle opprinnelig vært holdt i desember, men statsminister Theresa May bestemte seg i ellevte time for å utsette den da det ble klart at et flertall av de folkevalgte var innstilt på å stemme mot avtalen, som fastsetter rammene for Storbritannias uttreden av EU.

Siden utsettelsen har regjeringen vært i dialog med EU i håp om å få på plass ytterligere innrømmelser.

De britiske regjeringskildene insisterer ifølge BBC på at avstemningen ikke kommer til å bli utsatt igjen.

May selv sa søndag til BBC at Storbritannia vil gå inn i «ukjent terreng» hvis avtalen stemmes ned.

– De må være opp til dem som er mot avtalen, å si hva alternativet er, sa May.

– Vi må ikke la jakten på det perfekte bli det godes fiende. Da risikerer vi å ende opp med at det ikke blir noen brexit i det hele tatt, sa hun.

(©NTB)