Solberg på plass i India

NTB utenriks

– Jeg er glad for å ha med meg en stor norsk næringslivsdelegasjon til India. Det er både i Norges og Indias interesse å utvikle handel og næringslivssamarbeid. Det er bra for jobber og utvikling i begge land, sier statsministeren i en pressemelding.

Da Solberg ankom India sent søndag kveld, var det første gang på ti år landet fikk besøk av en norsk statsminister.

I løpet av turen skal hun blant annet møte Indias statsminister Narendra Modi og president Ram Nath Kovind. I tillegg til næringslivssamarbeid blir havbruk et viktig tema for de politiske møtene, opplyser Statsministerens kontor.

Solberg skal også besøke en skole utenfor New Delhi for å møte elever, foreldre og lærere og høre om arbeidet for bedre skolekvalitet. Dessuten er hun invitert som hovedtaler ved den utenrikspolitiske konferansen Raisina-dialogen i New Delhi, og hun skal i tillegg åpne det nye «grønne» norske ambassadebygget i New Delhi.

Det er imidlertid ingen pause i regjeringsforhandlingene på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland, selv om Solberg nå blir borte noen dager. Statsministeren skal etter hjemkomsten også besøke NHOs årskonferanse onsdag.

Regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre satte seg sist onsdag til forhandlingsbordet med mål om å enes om en plattform for en flertallsregjering. Det antas at forhandlingene vil ta et par uker.

(©NTB)