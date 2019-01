Fagforeningsledere oppfordrer til streik i Ungarn

NTB utenriks

Flere tusen demonstranter samlet seg lørdag utenfor nasjonalforsamlingens bygning i Budapest i en ny protest mot loven som ble vedtatt i desember. Den åpner blant annet for at arbeidsgivere kan kreve opptil 400 timer overtid årlig fra de ansatte, og at lønnsutbetalinger kan utsettes i opptil tre år.

Statsminister Viktor Orbans høyrenasjonalistiske regjering mener imidlertid at loven er nødvendig for å takle mangelen på arbeidskraft i landet.

Fagforeningslederen Laszlo Kordas sier de vil legge fram sine krav, som omfatter høyere lønn og et mer fleksibelt pensjonssystem, for statsministeren. Nekter regjeringen å forhandle, blir det streik.

Regjeringens talsmann Istvan Hollik gjentok på sin side udokumenterte påstander om at den ungarskfødte jødiske forretningsmannen George Soros, som bor i USA, finansierer protestene mot regjeringens politikk.

