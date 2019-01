Storbritannia advarer Russland mot diplomatisk spill etter spionanklager

NTB utenriks

– Vi liker ikke at enkeltpersoner brukes i et diplomatisk «sjakkspill». Vi er alle ekstremt bekymret for ham og hans familie, sier den britiske utenriksministeren Jeremy Hunt til BBC fredag.

48 år gamle Whelan har trippelt statsborgerskap, i Storbritannia, USA og Irland.

– Vi må få vite hva han anklages for, fortsatte Hunt, som sa at Storbritannia har tilbudt konsulær bistand til Wheland, men at de ennå ikke har fått besøkt ham.

Hunt la også til at Storbritannia nå vurderer å endre reiserådene for briter som skal til Russland.

Den amerikanske ambassadøren Jon Huntsmann besøkte Whelan i Lefortovo-fengselet i Moskva onsdag.

USA har på sin side vært forsiktige i sine utspill om saken. Utenriksminister Mike Pompeo har tidligere sagt at de forsøker å få mer informasjon om hva som har skjedd.

Amerikaneren ble pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB i Moskva 28. desember, som ikke har gitt detaljer om hva som er grunnlaget for siktelsen mot amerikaneren. Whelans familie hevder han er uskyldig og at han var i Moskva for å delta i et bryllup.

