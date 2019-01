Forsikringsselskap ber nordmenn i Thailand om å evakuere

NTB utenriks

Turistøyer som Koh Phangan og Koh Samui ventes å bli rammet i løpet av fredagen. Det er for tiden høysesong for turisme, og flere titusener turister er strandet på disse øyene.

Forsikringsselskapet Gjensidige ber reisende unngå områder som berøres av stormen til og med 5. januar.

– Vi erstatter ekstrakostnader ved evakuering til nærmeste trygge plass, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad til NTB.

Dette gjelder for eksempel transport og overnatting.

– Om kunden allerede er på en annen plass, men hadde booket hotell i de berørte områdene, så erstatter vi merutgifter for å bli værende på den sikre plassen, sier Rysstad.

Mottatt henvendelser

Kommunikasjonssjef Nora Aspengren i Tui sier de allerede har mottatt henvendelser fra nordmenn som befinner seg i Thailand.

– Men per nå virker det som at ting går greit og rolig for seg. Vi har bedt folk om å følge instruksjoner fra hotellet de bor på og lokale myndigheter, sier hun til NTB.

Om lag 195 nordmenn er i Thailand gjennom Tui. Aspengren sier reiseselskapet følger nøye med på hvordan uværet utvikler seg og står klare dersom det blir behov for å flytte gjestene.

Brøndbo måtte evakuere

En som allerede har evakuert som følge av stormen, er D.D.E.-vokalist Bjarne Brøndbo. Han ferierer med kona Lise Greftegreff på øya Koh Samui. De bodde opprinnelig i en bungalow på stranden, men har nå flyktet til et hotell oppe i fjellene.

– Vi har fulgt godt med på værkanalene, og ble i dag anmodet om å flytte på oss. De var redde for at ting kunne fly fra båtene og inn gjennom vinduene, forteller Brøndbo til TV 2.

Allerede har de opplevd to strømbrudd på det nye hotellet, og de forbereder seg på at stormen skal treffe land.

– Vi har berget noen stearinlys, noen vinflasker, to poser potetgull og to poser cashewnøtter, sier han.

(©NTB)