Færre migranter omkom i Middelhavet i 2018

NTB utenriks

Om lag 2.262 personer omkom eller ble savnet i 2018, mot 3.139 året før, opplyser UNHCR.

Antallet som ankom Europa via Middelhavet, har også minket, fra 172.301 i 2017 til 113.482 i fjor.

Tallene fra UNHCR viser at Spania tok imot flest migranter og flyktninger fra Nord-Afrika. 55.756 personer ankom sjøveien til landet i 2018.

Det har vært en kraftig nedgang i antallet som ankom Italia, som har ført en svært streng migrasjonspolitikk det siste året. 23.371 personer kom til landet via Middelhavet i 2018 – om lag en femdel av antallet som kom i 2017.

I juni opplyste FNs organisasjon for migrasjon (IOM) at tallet på migranter og flyktninger som tok seg til Europa via Middelhavet fra januar til juni 2018 var halvert fra samme periode i 2017. I perioden fra januar til juni kom om lag 40.000 mennesker via sjøveien til Europa, mot 80.000 mennesker året før.

(©NTB)