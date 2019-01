Den katolske kirken i Kongo hevder de vet hvem som vant valget

NTB utenriks

Appellen fra kirken kom bare timer etter at valgkommisjonen varslet at diverse logistikkproblemer kan føre til at kunngjøringen av valgvinneren blir utsatt.

– Data som kirken har fra stemmetellere, peker klart på én av kandidatene som president, sier kirkens talsmann Donatien Nshole.

Kirken stilte med valgobservatører i rundt 40.000 valglokaler, men landets lover forbyr alle unntatt valgkommisjonen å kunngjøre de offisielle resultatene.

Tellingen er i gang, og et foreløpig resultat er ventet 6. januar. Tre kandidater kjemper om å overta etter avtroppende president Joseph Kabila, inkludert Emmanuel Ramazani Shadary, som støttes av Kabila og representerer regjeringspartiet.

Valget har vært preget av utsettelser og uro. På valgdagen 30. desember ble fire personer drept da en opphisset folkemengde begynte å slåss med politiet. Blant de drepte var én politimann og én valgfunksjonær.

