Alfrida er den kraftigste stormen registrert i Finland

De sterkeste vindene blåste over den finske øya Bogskär. I gjennomsnitt målte vinden her over 32,5 meter per sekund – nær grensen for orkan – og opp mot 42,6 meter per sekund i kastene, ifølge nyhetsbyrået SPT.

– Dette er svært uvanlig. Det er den høyeste vindstyrken vi noensinne har målt i Finland, sier meteorolog Hanna Valta ved Meteorologiska Institutet.

Flere titusen husstander var onsdag uten strøm i Finland som følge av stormen. Også i Sverige og Norge har titusener av husstander opplevd strømbrudd som følge av uværet tidligere denne uken.

I Danmark ventes vannstander mellom 1,2 og 1,6 meter høyere enn normalt, blant annet i Sydjylland, Sydfyn og Lolland-Falster.

Stormen Alfrida førte også til kraftige vind ved Storebæltsbroen, da gjenstander fra et godstog traff et møtende passasjertog onsdag morgen. Åtte personer døde i ulykken.

