39 personer døde i bygningskollapsen i Russland

NTB utenriks

Håpet om å finne overlevende var minimalt ettersom temperaturen på stedet var nede i 27 minusgrader, og redningsmannskaper avsluttet torsdag letingen, opplyser det russiske departementet for krisehåndtering.

Minst seks av de omkomne er barn. Tirsdag ble en 10 måneder gammel baby reddet ut fra de sammenraste leilighetene. Han er den eneste som er funnet i live i ruinene, og behandles for alvorlige skader på et sykehus i Moskva. Tilstanden hans var torsdag stabil.

Øyenvitner har beskrevet eksplosjonen som et flammehav og sier at det voldsomme lufttrykket var så sterkt at det knuste vinduer i nærliggende bygninger. Eksplosjonen gjorde flere titall mennesker hjemløse i nyttårshøytiden.

Etterforskere mener det ikke er noen grunn til å mistenke at noe kriminelt førte til eksplosjonen i den ti etasjer høye bygningen. Gasseksplosjoner er relativt vanlig i Russland, der mye av infrastrukturen ble bygget i Sovjet-tiden og bygningsforskrifter ofte ikke blir fulgt.

(©NTB)