Redningsmannskapene finner stadig flere døde i ruinene av boligblokk

NTB utenriks

Det opplyser det russiske krisedepartementet.

Tre av de omkomne er småbarn på fem år og yngre. Redningsmannskapene fortsetter letingen i ruinene etter boligblokken, men håpet om å finne overlevende er minimal ettersom temperaturen på stedet er nede i 27 minusgrader.

Onsdag ettermiddag, 60 timer etter kollapsen, ble imidlertid en katt funnet i live i ruinhaugen.

Det ti etasjer høye boligbygget i byen Magnitogorsk, nær Ural-fjellene, raste sammen nyttårsaften etter en gasseksplosjon.

– Et flammehav

Vitner har beskrevet eksplosjonen som et flammehav, og sier at det voldsomme lufttrykket var så sterkt at det knuste vinduer i nærliggende bygninger. Eksplosjonen har gjort flere titall mennesker hjemløse over nyttår, som er den største feiringen i Russland.

De hjemløse bor på en nærliggende skole og får bistand av psykologer.

Et håp om å finne flere overlevende ble tent tirsdag, da en ti måneder gammel gutt ble funnet i ruinene. De som reddet gutten, omtaler funnet som «et nyttårsmirakel».

Gutten ble funnet i sengen sin etter at redningsmennene hørte ham gråte under ruinene. Han ble gjenforent med til sin mor, som også overlevde eksplosjonen, før han ble fløyet til Moskva for videre behandling.

Frostskader

Den russiske helseministeren Veronika Skvortsova opplyser at gutten har var kraftig nedkjølt og har alvorlige frostskader samt en del skrubbsår, men at han tilsynelatende ikke har fått hodeskader. Tilstanden hans beskrives onsdag som alvorlig men stabil.

Etterforskere mener det ikke er noen grunn til å mistenke at noe kriminelt førte til eksplosjonen. Gasseksplosjoner er relativt vanlig i Russland, der mye av infrastrukturen ble bygget opp i Sovjet-tiden, og reguleringer om byggsikkerhet ofte blir oversett.

(©NTB)