Tyrkia innfører plastposeavgift

NTB utenriks

Fra og med årets første dag må alle tyrkiske utsalgssteder, blant dem supermarkeder og butikker, kreve minst 25 kurus, om lag 40 øre for plastposer som til nå har vært gratis.

Butikker som unnlater å gjøre dette, risikerer å bli ilagt bøter, ifølge en lovendring som ble vedtatt i desember.

– Plastposer ved alle utsalgssteder, inkludert tekstilbutikker, leketøysbutikker, elektronikkbutikker, matbutikker og tilsvarende, må selges for minst 25 kurus fra 1. januar, skriver miljøverndepartementet på sitt nettsted.

Ifølge regjeringen i Ankara blir rundt 35 milliarder plastposer brukt i landet hvert år. Det tilsvarer 440 plastposer som brukes kun én gang per person i løpet av året, et tall som er langt høyere enn i noen EU-land, der snittet ligger på under 10 engangsposer per person årlig.

I Danmark var det årlige forbruket av plastposer på fire per person i 2017, ifølge EU-kommisjonen.

Tyrkias regjering har som mål å redusere antall plastposer per person til 90 innen utgangen av året. Deretter er målet å kutte tallet til 40 poser årlig i 2025. Det tar 400 år for naturen å bryte ned en plastpose, og det er dyrt å gjenvinne plastposer, opplyser miljøvernminister Murat Kurum.

(©NTB)