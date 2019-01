Pave Frans hedret mødre i nyttårstale

NTB utenriks

Paven feiret tirsdag nyttårsmesse i St. Peterskirken og åpnet med det formelt året 2019.

I sin preken til verdens 1,3 milliarder katolikker understrekte han viktigheten av mødre og deres verdier i møte med «dagens fragmenterte verden».

– En verden som ser mot framtiden uten en mors øyne er kortsynt. Det kan være at verden øker sin profitt, men den vil ikke lengre se på andre som sine barn. Den vil tjene penger, men ikke til alle, sa paven.

– En verden der moderlig ømhet viftes bort som bare en tanke vil kanskje ha materiell rikdom, men den vil være fattig med tanke på framtiden, sa paven.

– Hvor mange, som glemmer en mors kjærlighet, lever i sinne og likegyldighet til alt. Hvor mange, dessverre, reagerer på alt og alle med bitterhet og ondskap! fortsatte han.

– Å vise seg selv «ond» ser sågar til tider ut til å være et tegn på styrke. Men det er ikke annet enn svakhet. Vi må lære av mødre at heltemot er å gi av seg selv, styrke i medfølelse, og visdom i ydmykhet, sa paven.

Pave Frans' nyttårsbudskap kommer etter det som har vært et vondt år for den katolske kirken. 2018 startet med at en massiv overgrepsskandale ble rullet opp, og sluttet med at Vatikanets talsmann og assisterende talskvinne brått leverte sine oppsigelser rett før nyttår.

