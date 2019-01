Dr. Hook-vokalist Ray Sawyer er død

NTB utenriks

Det melder Page Six, som henviser til en uttalelse fra Sawyers publisist.

Ingen dødsårsak er opplyst, men Sawyer skal ha vært syk i kort tid.

81 år gamle Sawyer forlot bandet i 1983 og gikk solo. Bandet ble oppløst to år senere. Han fortsatte med musikken og sto på scenen fram til tre år siden, da han ga seg som følge av sviktende helse.

Sawyer ble født i Chickasaw i delstaten Alabama i 1937. Han ble med i Dr. Hook i 1969, to år etter at han hadde mistet det ene øyet i en bilulykke.

Sawyer var den mest gjenkjennelige av medlemmene som følge av øyelappen og cowboyhatten, påpeker BBC.

Bandet spilte på Roskilde-festivalen i 1976. Festivalen var rammet av hetebølge, og mange av tilskuerne kastet klærne. I solidaritet med fansen kastet også bandmedlemmene klærne og spilte kun iført sokker, skriver Ritzau.

– Hvis dere kan gjøre det, så kan vi også, begrunnet Sawyer fra scenen.

Han var med på en rekke hits på 1970- og 80-tallet, blant annet «When You're in Love with a Beautiful Woman», «Sylvia's Mother» og «A little bit more». Han var ikke bandets frontvokalist, men var hovedvokalist på låten «Cover of the Rolling Stone» fra 1972.

«The biggest thrill we've never known is the thrill that'll getcha when you get your picture on the cover of the Rolling Stone», heter det i teksten.

Året etter fikk Dr. Hook forsideoppslag hos Rolling Stone, riktig nok som en karikaturtegning.

