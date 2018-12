Over 600 utlendinger dømt for IS-tilknytning i Irak

NTB utenriks

Irak erklærte seier over IS i fjor etter en tre år lang krig mot de ekstreme islamistene som på det meste kontrollerte en tredel av landet i tillegg til store områder i nabolandet Syria.

Siden 2014 er om lag 20.000 personer som mistenkes for å ha tilknytning til IS, blitt pågrepet i Irak.

Mandag opplyste en talsmann for domstolsmyndighetene i landet at 616 personer var stilt for retten og dømt for IS-tilknytning i løpet av 2018. 42 av de dømte er menn, mens 466 er kvinner og 108 er mindreårige.

Talsmannen sier imidlertid ingenting om hvilken straff de dømte har fått.

Ifølge Iraks antiterrorlover kan alle personer som kjennes skyldige i å tilhøre IS dømmes til strenge straffer, også dødsstraff. Det gjelder også for personer som ikke har vært aktive i kamphandlinger.

I april i år opplyste irakiske rettskilder at over 300 antatte IS-medlemmer var dømt til døden mens 300 andre var dømt til fengsel på livstid, det vil si 20 år i henhold til irakisk lov.

De fleste av kvinnene som har blitt dømt for IS-tilknytning, kommer fra Tyrkia og tidligere sovjetrepublikker. Tre franske statsborgere, to kvinner og en mann, er dømt til livstids fengsel mens en tysk kvinne, en belgisk mann og en russisk mann er dømt til døden.

Mange kvinner reiste til Irak sammen med sine barn for å slutte seg til sine ektemenn som hadde reist til landet som fremmedkrigere.

(©NTB)