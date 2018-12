Netanyahu går ikke av hvis han blir tiltalt for korrupsjon

NTB utenriks

– Jeg har ingen intensjon om å gå av, først og fremst fordi etterforskningen ikke vil lede fram til noe som helst, og fordi jeg ikke er forpliktet av loven til å gjøre det, sier Netanyahu.

– I et demokrati blir lederne valgt gjennom stemmer, ikke via en delvis fullført juridisk prosess, sier han.

Statsministeren er under etterforskning i tre korrupsjonssaker. Han har avvist alle anklager.

Det er grunnlag for å anbefale tiltale mot statsministeren for bestikkelser, bedrageri og økonomisk utroskap, og det er også funnet grunnlag for å anbefale tiltale mot hans kone Sara Netanyahu, het det i en uttalelse fra israelsk politi 2. desember.

Saken kobles til to nære medarbeider av Netanyahu. De er siktet for å ha gitt telegiganten Bezeq forretningsmessige fordeler til en verdi av flere hundre millioner kroner, i bytte mot positiv omtale av Netanyahu i Bezeqs nettavis Walla.

Det er tredje gang at israelsk politi anbefaler å ta ut tiltale mot statsministeren. De to forrige anbefalingene dreide seg om å ha mottatt gaver fra milliardærvenner, og om å ha lovet utgiveren av den israelske storavisen Yedioth Ahronoth, Arnon Mozes, gunstigere forretningsvilkår i bytte mot positiv omtale.

Hvis riksadvokat Avichai Mandelblit følger politiets anbefaling, vil Netanyahu kunne forsvare seg under en høring før en formell tiltale blir tatt ut. Mandelblit har ikke sagt noe om han vil fatte noen avgjørelse før det holdes valg 9. april.

