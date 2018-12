2019 har begynt – Samoa og Kiribati først ute

NTB utenriks

Klokka 11 norsk tid ble rakettene sendt opp fra de små øystatene i det sørlige Stillehavet. En time senere er det New Zealands tur, sammen med Fiji og Tonga, til å takke av 2018.

Deretter går det slag i slag fra øst mot vest i takt med jordklodens rotasjon. i Tokyo kan de sende opp raketter klokka 16 norsk tid, mens Moskva følger etter klokka 22 norsk tid.

Etter at Europa og Afrika har ringt inn det nye året, følger Nord- og Latin-Amerika.

Aller sist ut er de tre amerikanske øyene Wake, Howland og Baker Island som ligger i Stillehavet, like ved datolinjen. De to sistnevnte øyene er for øvrig ubebodd av mennesker, så der blir det neppe fyrverkeri å se.

