Mange valglokaler stengt i Kongo

Presidentvalget i Afrikas nest største land skulle egentlig vært holdt i 2016 og er blitt utsatt flere ganger.

Kongo håper å oppleve landets første fredelige maktskifte siden uavhengigheten i 1960. Joseph Kabila har hatt makten i 17 år og kan ikke stille til gjenvalg. Hans håndplukkede kandidat Emmanuel Ramazani Shadary regnes blant favorittene til å ta over.

Sent søndag formiddag meldes det om forsinkelser ved valglokaler i hovedstaden Kinshasa og flere andre deler av det enorme landet.

– Vi kom hit for å stemme, og så skjer ingenting. Kabila kan dra til helvete, sier kongoleseren Elvis Bolungu ved et av de stengte valglokalene.

40 millioner velgere

Ved et lokale i Limete i Kinshasa sto flere hundre mennesker fortsatt i kø flere timer etter at valget ble erklært for åpnet.

Over 6.000 av Kongo 40 millioner registrerte velgere var ventet å avlegge stemme ved dette lokalet. Mens hundrevis venter tålmodig i kø, har flere andre gått sin vei, rapporterer nyhetsbyrået AP fra Kinshasa.

En valgfunksjonær begrunner de stengte dørene med at velgerlistene ennå ikke har ankommet. Valgkommisjonen forteller til AP at 49 valglokaler i Kinshasa fortsatt venter på listene med navn på folk som kan stemme. Kommisjonens leder Corneille Nangaa sier listene er på vei, men mange er rasende over forsinkelsen.

En annen valgfunksjonær frykter at de elektriske stemmemaskinene skal gå tom for batteri. Kongo bruker de digitale maskinene for første gang, og de har allerede skapt problemer og forvirring flere steder.

Mislykket fredspakt

Regjeringspartiets kandidat Shadary er en nær medarbeider av Kabila og har som innenriksminister vært sentral i å slå ned flere opprør mot presidenten. Det har ført til at EU har svartelistet ham for brudd på menneskerettighetene. Dersom han går seirende ut, tyder mye på at Kabila vil styre videre i kulissene.

20 andre kandidater stiller også til valg, men opposisjonen er splittet og de to fremste utfordrerne, Felix Tshisekedi og Martin Fayulu, tror ikke valget blir fritt og rettferdig.

Frykten for uro økte da de to nektet å signere en såkalt fredspakt lørdag kveld. Valgkommisjonen hadde foreslått avtalen i et forsøk på å hindre at det bryter ut vold etter at resultatet kunngjøres.

Ebolafrykt

Rundt 1 million stemmeberettigede i tre regioner nordøst i Kongo nektes å delta i søndagens valg. Kabilas regjering bestemte i siste liten at valget der først skal avholdes i mars, to måneder etter at en ny president er tatt i ed.

Kabila viser til fare for ebolaspredning i området, selv om både WHO og landets egne helsemyndigheter mener nødvendige forholdsregler er tatt for at folk skal kunne stemme

Utsettelsen har ført til store protester i befolkningen, og tidligere i uka skjøt politiet med skrapt mot folk som protesterte på beslutningen.

– Vi har ikke ebola. Kabila er verre enn ebola, sier 24 år gamle Jacob Salamu, som i likhet med mange andre i Beni demonstrerte på valgdagen.

Rikdom

Valguroen kommer på toppen av all annen uro i Kongo, der en rekke opprørere og militsgrupper kjemper om territorier, makt og ikke minst naturressurser.

Kongo har store forekomster av kobber, gull og diamanter, og av sjeldne mineraler som coltan. Metallene plyndres og utvinnes under sterkt kritikkverdige forhold, ofte av barn, og er en helt sentral ingrediens i batteriene til moderne mobiltelefoner og elbiler.

Den kongolesiske legen Denis Mukwege rettet søkelyset på dette i sin tale da han mottok Nobels fredspris i Oslo tidligere i måneden. Han oppfordret alle til å tenke over hvilke menneskelige lidelser som ligger bak slike produkter.

Kongos over 80 millioner innbyggere har sett lite til inntektene fra naturressurser, og 77 prosent av befolkningen lever ifølge Verdensbanken under fattigdomsgrensa.

