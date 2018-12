Juncker ber britene ta seg sammen

NTB utenriks

– Jeg synes det er urimelig at deler av det britiske folk tilsynelatende tror at det er helt og holdent opp til EU å finne en løsning på alle fremtidig britiske problemer, sier Juncker til den tyske avisa Welt am Sonntag.

– Min oppfordring er: Ta dere sammen. Fortell oss hva dere vil. Våre forslag har ligget på bordet i månedsvis, sier Juncker.

EU og Storbritannia ble enige om et avtaleforslag tidligere i høst, men avtalen har møtt voldsom motstand i Underhuset i London. Det fikk statsminister Theresa May til å utsette en planlagt avstemning.

May har sagt at hun ønsker ytterligere avklaringer fra Brussel om planene for irskegrensa før skilsmisseavtalen etter planen skal opp til avstemning i midten av januar.

Blir avtalen forkastet i Parlamentet, kan det bli aktuelt å utsette brexit for eksempel for å gi britene tid til å holde valg eller gjennomføre en ny folkeavstemning. Men det vil bli vanskelig for EU å utsette lenger enn til juni. Da tiltrer nemlig det nye EU-parlamentet.

Storbritannia skal forlate EU ved midnatt den 29. mars 2019. Et vedtak om utsettelse vil kreve enstemmighet.

(©NTB)