Flere drept på valgdagen i Bangladesh

NTB utenriks

De fem ble drept i ulike hendelser flere steder i Bangladesh søndag under valget på ny nasjonalforsamling, der rundt 104 millioner har stemmerett.

Mange av dem er unge førstegangsvelgere som kan være med på å bestemme om 71 år gamle Sheikh Hasina får fortsette som statsminister etter et tiår ved makten.

Valget regnes som en folkeavstemning om det som ifølge kritikerne er Hasinas stadig mer autoritære styre. Samtidig har både regjeringspartiet og opposisjonelle anklaget hverandre for angrep på velgere og kandidater.

På valgdagen beordret myndighetene stenging av 3G og 4G-nettet, angivelig for å «hindre ryktespredning» som kan føre til uro. Samtidig er den ledende, privateide nyhetskanalen Jamuna tatt av lufta i Bangladesh, ifølge sjefredaktøren uten at myndighetene har gitt noen forklaring.

Fengslet

Hasinas hovedutfordrer, tidligere statsminister Khaleda Zia (73), nektes å stille til valg fordi hun sitter i fengsel for korrupsjon.

De to kvinnene har gått inn og ut av bangladeshiske maktkorridorer og fengsler i flere tiår.

I Zias fravær har opposisjonen dannet en valgallianse under ledelse av Kamal Hossein, en 82 år gammel advokat med Oxford-utdannelse og tidligere medlem av Hasinas regjeringsparti.

Over 700.000 soldater og politifolk er utplassert for å holde ro under valget, men det ble tidlig meldt om uro.

Mobilnett stenges

Politiet har skutt og drept minst to personer på valgdagen. En av dem forsøkte å stjele stemmesedler i Banshkhali i Chittagong natt til søndag, mens en annen ble drept da opposisjonelle prøvde å storme et valglokale, ifølge politiet.

Tre andre ble drept i separate sammenstøt mellom folk fra regjeringspartiet Awami-ligaen og medlemmer av det opposisjonelle nasjonalistpartiet BNP.

Ifølge opposisjonen har flere tusen av statsminister Hasinas motstandere blitt pågrepet i løpet av valgkampen, blant dem seks kandidater til nasjonalforsamlingen.

– Hasinas bruk av statsapparatet til å undertrykke opposisjonen garanterer så å si at hun vinner valget, sier Sasha Riser-Kositsky, Sør-Asia-analytiker i Eurasia Group i New York.

Før valgdagen ble minst tolv mennesker drept i valg-relatert vold.

Korrupsjon

I forkant av valget ble nasjonalistpartiets leder Zia fjernet som kandidat fra listene. Regjeringen opplyste at årsaken var at Zia har to korrupsjonsdommer mot seg.

Både regjeringen og opposisjonen håper å unngå en reprise fra valget i 2014, da Zia og BNP boikottet valget. Bare 22 prosent av de stemmeberettigede møtte opp, Awami-ligaen vant og minst 22 mennesker ble drept i uro etter valget.

Velgerne skal søndag stemme inn representanter til 299 av 300 plasser i parlamentet med 1.861 kandidater å velge mellom, både uavhengige og partitilknyttede.

Den siste av de 300 plassene skal det stemmes over 27. januar etter at en av kandidatene i det aktuelle distriktet døde av hjertestans.

(©NTB)