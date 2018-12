Fire drept i valguro i Kongo

NTB utenriks

Uroen brøt ut etter at kommissæren ble anklaget for forsøk på valgfusk i favør av regjeringens kandidat Emmanuel Ramanzini Shadary ved et valglokale i Walungu i provinsen Sør-Kivu øst i landet.

– En opphisset folkemengde begynte å slåss med politiet. En politimann ble drept, noe vi beklager dypt, sier opposisjonskandidaten Felix Tshisekedis valgkampleder Vital Kamerhe.

– Folkemengden angrep deretter kommissæren, som ble drept. To sivile ble også drept, sier han.

Myndighetene i Sør-Kivu har innledet etterforskning, melder AFP.

Uroen er ikke nevnt i den katolske kirkens valgobservatørers (Cenco) tredje og siste rapport om søndagens valg, publisert klokken 21 norsk tid søndag kveld.

Forsinkelser

Opptellingen av stemmene etter søndagens valg startet søndag kveld, selv om mange valglokaler fortsatt holdt åpne som følge av lange forsinkelser tidligere på dagen.

I hovedstaden Kinshasa, der opposisjonen står sterkt, meldte mange velgere fra om at de ikke sto oppført på velgerlistene. Nesten 50 valglokaler i byen hold dørene stengt i flere timer fordi velgerlistene ikke hadde blitt levert ut til lokalene, opplyser valgkommisjonens leder Corneille Nangaa til nyhetsbyrået AP.

Nangaa besluttet å levere lister personlig til noen av valglokalene, forteller han.

Åpnet etter stengetid

Et valglokale ved skolen Les Anges i Kinshasa åpnet først ut på kvelden etter å ha holdt stengt hele dagen. Årsaken var at lokalet ikke hadde ledninger som skulle koble batterier til stemmemaskinene. Lokalet hadde heller ingen liste over de registrerte velgerne.

Midt på dagen besluttet frustrerte velgere seg for å plyndre lokalet. De rev i stykker stemmesedler og satte fyr på noen av stemmemaskinene. Politiet ankom stedet og gjenopprettet ro og orden, uten at noen ble skadd.

Til slutt fikk valglokalet forsyningene som trengtes, og velgerne kunne avlegge stemme etter at valglokalene skulle ha stengt. Da kveldsmørket kom, ble det påkoblet strømaggregat slik at velgerne kunne få lys i stemmelokalet.

Opptelling i gang

Opptelling av stemmer fra lokaler landet rundt startet søndag kveld. Offisielle resultater skal etter planen kunngjøres 15. januar, men det er ventet at foreløpige resultater blir lagt fram innen den tid.

Velgerne kunne velge mellom 21 kandidater.

Rundt 1 million stemmeberettigede i tre regioner nordøst i Kongo fikk ikke delta i søndagens valg fordi myndighetene mener det er fare for ebolaspredning. Valget der skal først avholdes i mars, to måneder etter at en ny president er tatt i ed.

Tshisekedi og opposisjonskandidat Martin Fayulu regnes for å være de sterkeste utfordrerne mot president Joseph Kabilas håndplukkede kandidat, tidligere innenriksminister Emmanuel Ramazani Shadary.

Utsatt flere ganger

Presidentvalget i Afrikas nest største land skulle egentlig vært holdt i 2016 og er blitt utsatt flere ganger.

Kongo håper å oppleve landets første fredelige maktskifte siden uavhengigheten fra Belgia i 1960. Joseph Kabila har hatt makten i 17 år og kan ikke stille til gjenvalg.

Valguroen kommer på toppen av all annen uro i Kongo, der en rekke opprørere og militsgrupper kjemper om territorier, makt og ikke minst naturressurser, blant annet metaller som er sentrale i batterier til mobiltelefoner og elbiler.

Kongos over 80 millioner innbyggere har sett lite til inntektene fra naturressurser, og 77 prosent av befolkningen lever ifølge Verdensbanken under fattigdomsgrensa.

(©NTB)