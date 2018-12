FN sår tvil ved Jemen-opprøreres påstand om tilbaketrekning

NTB utenriks

En ikke navngitt FN-kilde hevdet overfor nyhetsbyrået AFP lørdag at opprørerne startet tilbaketrekningen kvelden før.

Men søndag reiser også FN i en offisiell uttalelse tvil om påstandene fra de jemenittiske opprørerne, som dagen før hevdet de var i gang med å trekke seg ut av havneområdet i Hodeida. Slike påstander kan bare være troverdig dersom alle parter kan bekrefte dem, påpeker generalsekretær António Guterres' talsmann Stephane Dujarric.

Dujarric sier dessuten at Houthi-opprørerne ikke har overholdt en avtale om å åpne en humanitær korridor mellom Hodeida og hovedstaden Sana.

FN skuffet

Motorveien mellom de to byene, som begge kontrolleres av opprørerne, skulle lørdag ha blitt åpnet for å sikre nødhjelpsleveranser.

Sjefen for FNs observatørteam i Hodeida, Patrick Cammaert, har siden hatt et møte med opprørernes representanter om den mislykkede nødhjelpskorridoren.

Han formidlet sin skuffelse over «den tapte muligheten til å bygge tillit mellom partene», opplyser FN søndag.

Fire år med krig

Jemens saudistøttede regjering mener houthienes kunngjøring lørdag beviser at de prøver å undergrave den FN-støttede avtalen.

– Dette grepet forverrer mulighetene for fred, sier talsmann Askar Zaeel, som deltok i fredssamtalene i Sverige, til det statlige nyhetsbyrået Saba.

Håpet er at samtalene i Stockholm, der partene blant annet ble enige om å utveksle fanger, skal bane vei for en politisk løsning etter nesten fire år med krig.

Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot Houthi-opprørerne, i spissen for en USA-støttet regional koalisjon av sunnimuslimske stater.

Sult

Kampene i det fattigste landet på den arabiske halvøy har siden krevd tusenvis av menneskeliv og ført millioner på randen av hungersnød. FN kaller konflikten verdens verste humanitære krise.

Partene har i stor grad overholdt en våpenhvile i Hodeida i nesten to uker og dermed fått en foreløpig slutt på flere måneder med harde kamper i byen. Over 70 prosent av Jemens import og nødhjelp går gjennom Hodeida, og Stockholm-avtalen er på kortere sikt ment å sikre livsviktige leveranser for å hindre en sultkatastrofe.

14 millioner mennesker i Jemen, nesten halvparten av befolkningen, er ifølge FN truet av sult.

(©NTB)