Afghanistans presidentvalg holdes i juli

Utsettelse av valget ble kunngjort onsdag denne uken av en talsmann for landets valgkommisjon.

Søndag uttalte valgkommisjonens leder Abdul Badi Sayyad at datoen, 20. juli, nå er fastsatt. Opprinnelig skulle valget ha blitt gjennomført i april.

Det skal også holdes provins- og distriktsrådsvalg 20. juli. Samme dag skal det også holdes valg på representanter til nasjonalforsamlingen fra Ghazni-provinsen – noe som skulle ha blitt gjennomført i oktober under valget på ny nasjonalforsamling.

Under valget på ny nasjonalforsamling ble det avdekket tekniske problemer, fortalte valgkommisjonens talsmann Abdul Aziz Ibrahimi onsdag. Han viste til at disse må løses før presidentvalget kan gjennomføres. Det trengs mer tid til å verifisere velgerlistene og trene opp valgfunksjonærene til å bruke det biometriske ID-systemet som skal redusere risiko for valgfusk, sa han.

Parlamentsvalget ble i ettertid betegnet som en katastrofe på grunn av alle uregelmessighetene. Resultatet for Kabul ble i ettertid annullert i sin helhet.

