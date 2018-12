Russland og Tyrkia enige om Syria-plan uten USA

NTB utenriks

President Donald Trumps overraskende kunngjøring om tilbaketrekning har allerede fremskyndet nye allianser i den syriske krigen. President Bashar al-Assad utplasserte fredag regjeringsstyrker rundt den strategisk viktige byen Manbij for å beskytte den syriske kurdermilitsen YPG.

Kurdiske militser kontrollerer nesten en tredel av Syria. De trues av en tyrkisk militæroffensiv, men har hittil vært beskyttet av amerikanske styrker, som i 2016 hjalp YPG med å erobre byen fra den ytterliggående islamistgruppa IS. Amerikanske og franske soldater antas fortsatt å være i Manbij.

Tyrkisk frustrasjon

Det syriske regimets mobilisering rundt Manbij tilfredsstilte Assads russiske allierte, men førte til frustrasjon i Tyrkia. NATO-landet regner YPG som en terrororganisasjon og har gjort det klart at de vil nedkjempe den USA-støttede kurdermilitsen.

– Selvsagt har vi viet ekstra oppmerksomhet til de nye omstendighetene som har dukket opp i forbindelse med den varslede amerikanske tilbaketrekningen, sier Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

Han hadde da hatt samtaler med sin tyrkiske motpart Mevlut Cavusoglu, som sammen med forsvarsminister Halusi Akar var på plass i Moskva lørdag.

Tyrkisk mobilisering

– Vi er enige om hvordan Russland og Tyrkias militære representanter skal fortsette å koordinere sine handlinger på bakken med mål om å endelig utradere terrortruslene i Syria, sa Lavrov.

Cavusoglu bekrefter at de skal samarbeide med russerne på bakken i Syria og tilføyer at de også diskuterte hvordan de kan hjelpe flyktninger med å vende hjem.

Tusenvis av tyrkiskstøttede opprørere er aktiv i Nord-Syria, Tyrkia har mobilisert egne styrker ved grensen og flyttet store mengder utstyr over grensa til det tyrkisk-kontrollerte området nær Manbij.

Buffersone

Etter Trumps beslutning sist uke om å hente hjem alle USAs 2.000 soldater, varslet Tyrkia at offensiven mot YPG settes på vent, men mobiliseringen har fortsatt. Tyrkisk-støttede opprørere sier samtidig at de fortsatt står klar til å «frigjøre Manbij».

Den syriske hærens retur til Manbij innebærer at regimet har etablert en buffersone som skiller den tyrkiske hæren og deres allierte helt fra de kurdiskkontrollerte områdene i Nord-Syria. Tyrkia reagerte på nyheten fredag ved å advare alle parter om å unngå «provoserende handlinger».

Både USAs forsvarsminister og spesialutsending til koalisjonen mot IS trakk seg i protest etter at Trump erklærte IS for nedkjempet og varslet en snarlig tilbaketrekning. Ekstremistgruppa har mistet nesten alle landområdene de erobret i Irak og Syria i 2014. Men tusenvis av IS-krigere antas å være aktiv på bakken.

