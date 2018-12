Houthiene har gitt fra seg kontroll over havneanlegget i Hodeida

NTB utenriks

Overføring av kontroll over havneanlegget fant sted lørdag under oppsyn av observatører fra FN som del av en avtale som de krigførende partene ble enige om under fredssamtalene i Sverige tidligere denne måneden, ifølge sikkerhetskilder.

Samtalene i Sverige denne måneden endte også med en avtale om utveksling av til sammen 15.000 fanger fra begge parter 20. januar.

Jemen ble kastet ut i borgerkrig i 2014 da Houthi-opprørerne tok kontroll over hovedstaden Sana. Opprørerne kontrollerer i dag mesteparten av det nordlige Jemen, inkludert den strategisk viktige havnebyen.

En koalisjonsstyrke ledet av Saudi-Arabia har kjempet på Jemens internasjonalt anerkjente regjerings side mot Houthi-militsen siden 2015. I Hodeida har koalisjonsstyrken bistått med flystøtte mens regjeringsvennlig milits har kjempet på bakken.

Over 70 prosent av all import til Jemen har tidligere skjedd via havnen i Hodeida, som har vært livsnerven for millioner av mennesker som er avhengige av nødhjelp.

14 millioner mennesker i Jemen, nesten halvparten av befolkningen, er ifølge FN nå truet av sult. Over 10.000 mennesker er ifølge FN drept i krigen siden koalisjonen gjorde inntog i det fattigste landet på den arabiske halvøy.

