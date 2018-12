To eksplosjoner sørvest i Sverige

NTB utenriks

Kriminalteknikere og politiets nasjonale bombegruppe er sendt til begge stedene.

Den første eksplosjonen fant sted ved en balkong og gjorde skader på en leilighet i området mellom Kronprinsen og Rönneholmsparken i Malmö. Meldingen kom inn til politiet noen minutter før midnatt torsdag.

Politiet jobber på stedet og opplyser til avisen Sydsvenskan at det er en sammenheng mellom eksplosjonen i Malmö og en tidligere skyteepisode.

En drøy time senere, klokka 1.03, fikk politiet melding et kraftig smell i Landskrona. Senere opplyser de at to biler og inngangspartiet i en leilighet har fått materielle skader. Politiet har sperret av et område rundt det aktuelle stedet. Det er ikke meldt om personskader.

Landskrona ligger om lag 40 minutter fra Malmö.

(©NTB)