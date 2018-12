16-åring kjent skyldig i grov mishandling av uteligger i Sverige

NTB utenriks

16-åringen ble i Jönköping tingrett fredag dømt til såkalt ungdomsstraff.

En 14-åring som også var mistenkt for å ha deltatt i mishandlingen, er under den kriminelle lavalder og kunne ikke dømmes. I stedet ble det ført en såkalt bevis-tale der han fikk muligheten til å gi sin forklaring på hva som skjedde uten at han kunne idømmes straff.

De to tenåringene ble pågrepet i slutten av august, noen uker etter at en hjemløs rumensk EU-migrant i 50-årene ble funnet død i en park i Huskvarna i Sverige.

16-åringen var tiltalt for drap, men aktor har ikke klart å bevise at guttene hadde forvoldt mannens død. Tingretten valgte derfor å kjenne 16-åringen skyldig i grov mishandling og ikke drap.

Ifølge de rettsmedisinske undersøkelsene kan den rumenske mannen ha dødd opptil tre og en halv time etter at han ble mishandlet av tenåringene.

– Min klient erkjenner å ha utøvd en viss vold mot mannen, men at han ikke på noe vis har forårsaket denne personens død, sa 14-åringens advokat Martin Cullberg da rettssaken startet i november.

Også 16-åringen nektet ifølge sin forsvarer Anders Tolke straffskyld etter tiltalen da rettssaken startet.

