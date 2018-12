Kongo kaster ut EUs ambassadør

NTB utenriks

Utvisningen regnes som gjengjeldelse for EUs sanksjoner mot 14 kongolesere, deriblant sittende president Joseph Kabilas håndplukkede kandidat i presidentvalget søndag.

Kongo skal omsider holde valg i store deler av landet etter to år med utsettelser, og Kabilas kandidat Emanuel Ramazan Shadary har favorittstempel.

EU har opprettholdt sanksjoner mot Shadary og et titall andre kongolesiske tjenestemenn. Shadary anklages av EU for å stikke kjepper i hjulene for Kongos valgprosess og for å beordre maktbruk mot demonstranter.

– Regjeringen ber EU om å hente hjem lederen for delegasjonen innen 48 timer, sier utenriksminister Leonard She Okitundu torsdag.

Kongos utenriksminister ba tidligere i desember EU om å oppheve det han omtalte som ulovlige sanksjoner. Få dager senere svarte EU med å forlenge sanksjonene mot Shadary og flere andre i ett år. Sanksjonene består i reiseforbud og sperrede kontoer.

Kabilas spesialrådgiver anklaget i sin tur EU for å ha blandet seg inn i valget.

Kongolesiske myndigheter har flere ganger framholdt at valget skal arrangeres uten økonomisk eller logistisk støtte fra EU eller FN.

