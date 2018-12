«Gule vester» demonstrerer i Taiwan

NTB utenriks

Demonstrantene hadde latt seg inspirere av den franske protestbevegelsen som har satt sitt preg på gatene i mange franske byer de siste ukene.

Demonstranter i gule refleksvester ropte slagord utenfor finansdepartementets bygning i den taiwanske hovedstaden, og holdt opp bannere med protester mot skattepolitikken. Demonstrasjonen torsdag var den tredje denne uken.

En representant for myndighetene sa for noen dager siden at de hadde kommet demonstrantene i møte på enkelte punkter, og viste til informasjon lagt ut på departementenes hjemmesider. Likevel fortsetter protestene.

