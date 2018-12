Syriske medier: Tre såret i israelsk angrep

NTB utenriks

Nyhetsbyrået SANA meldte først at en rekke fiendtlige mål ble skutt ned, uten å komme med flere detaljer.

Senere kom TV-meldingen på syrisk fjernsyn, der en militær talsperson uttalte at israelske krigsfly hadde skutt fra libanesisk luftrom mot mål i Syria. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at flyene fløy lavt over Sør-Libanon.

Lokale innbyggere sier de hørte kraftige eksplosjoner i nærheten av militærleiren Mezze i utkanten av Damaskus. Folk i nærheten av grensa til Libanon forteller at de hørte jetfly som de mener kom fra Israel.

Nesten en time etter at angrepene startet tirsdag, meldte innbyggere i Damaskus fremdeles at de kunne høre luftforsvarssystemene fyre av mot mål i lufta.

To versjoner

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) sier det dreier seg om et israelsk angrep rettet mot tre ammunisjonslagre utenfor Damaskus som hører til Hizbollah eller iranske styrker.

Ifølge TV-meldingen fra syrisk fjernsyn ble de fleste rakettene fra de israelske flyene skutt ned av Syria, men ett våpenlager skal være ødelagt og tre soldater skadd.

En talsperson for israelsk militære vil ikke kommentere påstanden om at Israel står bak angrepet i Syria. I en melding fra militæret heter det imidlertid at «et luftforsvarssystem ble aktivert mot et missil avfyrt fra Syria, rettet mot et fly». Ifølge meldingen ble det verken meldt om materielle skader eller skadde personer tirsdag.

Mot Iran

Angrepet er det første nær Damaskus etter at USAs president Donald Trump for en uke siden kunngjorde at han vil trekke landets gjenværende soldater ut av Syria.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa etter dette at Israel vil «fortsette å motarbeide Irans forsøk på å styrke sin posisjon i Syria og, i den grad nødvendig, vil vi utvide våre operasjoner der».

Israel har en rekke ganger gjennomført luftangrep mot det de sier er iranske mål sør for Damaskus. Også tidligere har israelske jagerfly fløyet inn i Syria eller skutt via Libanon.

(©NTB)