Presidentvalget i Afghanistan blir utsatt

En talsmann for kommisjonen viser til at det ble avdekket tekniske problemer under valet på ny nasjonalforsamling i oktober, og disse må løses før det kan avholdes et nytt valg i landet.

Ifølge Abdul Aziz Ibrahimi trengs det mer tid til å verifisere velgerlistene og trene opp valgfunksjonærene til å bruke det biometriske ID-systemet som er ment å redusere risikoen for valgfusk.

Valget på ny nasjonalforsamling ble i ettertid betegnet som en katastrofe på grunn av alle uregelmessighetene, og resultatet for Kabul ble i ettertid annullert i sin helhet.

