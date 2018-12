Israels nasjonalforsamling oppløst

NTB utenriks

Oppløsningen av nasjonalforsamlingen ble vedtatt med støtte fra 102 av Knessets til sammen 120 representanter onsdag kveld. To var imot, mens resten stemte blankt.

Avstemningen skjer etter at statsminister Benjamin Netanyahus koalisjonsregjering mandag kunngjorde at valget i landet skulle framskyndes fra november 2019 til april 2019.

Netanyahus koalisjon har slitt med et papirtynt flertall på 61 av 120 representanter i nasjonalforsamlingen etter at tidligere forsvarsminister Avigdor Lieberman trakk seg og sitt parti fra regjeringen etter våpenhvilen med Hamas.

Den israelske statsministeren er også under etterforskning for en rekke forhold, og i februar konkluderte israelsk politi med at han bør tiltales for korrupsjon og økonomisk utroskap.

Flere politiske kommentatorer i Israel mener det er det å komme en eventuell tiltale i forkjøpet, og ikke det papirtynne flertallet i Knesset, som er grunnen til at Netayanhu har besluttet å utlyse nyvalg.

På en meningsmåling publisert første juledag lå Netanyahus parti Likud an til å bli størst og få 30 av de 120 plassene i Knesset.

