Paven ut mot menneskers «umettelige grådighet»

NTB utenriks

Tusenvis av mennesker hadde møtt opp til messen i Peterskirken, en av de største gudstjenestene i den katolske kirken i løpet av året. Der fikk de oppmøtte høre et budskap om materialisme og kjærlighet.

– I våre dager, for mange mennesker, handler livet om å eie ting og å ha et overskudd av materialistiske ting. En umettelig grådighet har markert all menneskelig historie. Til og med i dag, hvor noen fråtser i mat, mens altfor mange går uten det daglige brødet de trenger for å overleve, sa paven i sin preken.

– Hvis vi tenker på når Jesus var født, så forstår vi at livets mat ikke er materialistisk rikdom, men kjærlighet. Ikke grådighet, men veldedighet. Ikke overdådighet, men enkelhet, sa pave Frans.

Videre ba ham om at vi ikke må miste vårt grunnlag og gli inn i en verden av overforbruk.

– Og vi bør spørre oss selv, bryter jeg brød med dem som ikke har noe?

Pave Frans har gjort et poeng ut av å gå utenom protokollen for å tilbringe tid med fattige, besøke fengsler, sykehus og innvandrerleirer. Han har også invitert hjemløse inn til Vatikanet for å spise med ham.

Paven skal også tirsdag tale. Da skal han komme med sitt julebudskap under Urbi et Orbi-talen på Petersplassen.

(©NTB)