55 drept i angrep i Afghanistan

De fleste ofrene for Kabul-angrepet var ansatte ved Arbeids- og sosialdepartementet, opplyser en talsmann for myndighetene.

I morgentimene tirsdag ble det fortsatt lett etter flere ofre i ruinene av bygningen, som ble angrepet av minst fire menn på julaften.

Angrepet startet da en kraftig bilbombe ble utløst ved porten, før minst tre angripere stormet inn.

Forskanset seg

Deretter fulgte en 8 timer lang stillingskrig, der angriperne forskanset seg og holdt sikkerhetsstyrkene på avstand ved hjelp av håndgranater og automatvåpen.

Ingen har foreløpig tatt på seg ansvaret for angrepet, men både Taliban og den ytterliggående islamistgruppa IS har det siste året gjennomført over 20 lignende angrep i den afghanske hovedstaden. Over 500 mennesker er drept i angrepene.

«Norsk» provins

Samtidig med angrepet i Kabul, ble det meldt om flere angrep nord i landet.

I Faryab-provinsen, der Norge hadde ansvaret for NATOs stabiliseringsstyrke fra 2005 til 2012, ble fire politifolk drept i et Taliban-angrep, opplyser to medlemmer av provinsrådet.

I Nangarhar-provinsen ble åtte medlemmer av en regjeringsvennlig militsgruppe drept og tolv såret i et annet Taliban-angrep på julekvelden, opplyser en talsmann for guvernøren.

