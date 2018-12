Pentagon: Ordren om tilbaketrekning fra Syria er signert

NTB utenriks

Det er foreløpig ikke gitt ytterligere detaljer eller kommentarer.

Det vakte uro og bekymring blant USAs nærmeste allierte da president Donald Trump onsdag overraskende ga ordre om at han vil trekke amerikanske soldater ut av Syria. I tillegg til internasjonal kritikk, fikk avgjørelsen også kraftig motbør i Washington.

Et snaut døgn etter at Trump informerte om tilbaketrekningen, kom meldingen om at USAs forsvarsminister Jim Mattis går av. Beslutningen om å gå ut av Syria blir sett på som et nederlag for Mattis, som tidligere har uttalt at det å trekke seg ut av Syria er en «strategisk tabbe».

Iran og Russland, det syriske regimets nærmeste allierte, gleder seg imidlertid som ventet over en forestående amerikansk tilbaketrekning.

Trump kunngjorde i forrige uke at USA har begynt å hente soldater hjem, og erklærte at den ytterliggående islamistgruppa IS er nedkjempet i Syria.

Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) var blant dem som sammen med Storbritannia og Frankrike advarte om risikoen ved å trekke seg ut av Syria og at kampen mot IS ikke er over.

