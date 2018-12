Mange drept i angrep mot regjeringskontorer i Kabul

NTB utenriks

Det er nyhetsbyrået DPA som melder at 26 sivile, en politimann og tre av angriperne er drept, og siterer en offisiell talsmann for innenriksdepartementet. Det meldes også at 16 sivile og en politimann er såret.

Angrepet startet da en bil som ble kjørt av en selvmordsbomber, ble sprengt i lufta utenfor arbeids- og sosialdepartementet. Væpnede menn stormet flere regjeringsbygninger idet de ansatte gikk for dagen, og så mange som 260 personer skal ha blitt tatt som gisler.

Ifølge talsmannen for innenriksdepartementet, ble tre regjeringsbygninger angrepet. To skal være ryddet, mens sikkerhetsstyrker i er ferd med å rydde den tredje bygningen.

Ingen har foreløpig tatt på seg ansvaret for angrepet, som er det 22. i Kabul siden januar i år. I alt er 510 mennesker drept og over tusen såret i disse angrepene.

