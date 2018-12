Trump tvinger Mattis til å gå av tidligere enn planlagt

NTB utenriks

– Jeg er veldig glad for å kunngjøre at vår veldig talentfulle viseforsvarsminister Patrick Shanahan blir fungerende forsvarsminister fra og med 1. januar 2019. Patrick har en lang merittliste fra da han var viseforsvarsminister og også fra da han arbeidet i Boeing. Han kommer til å være fantastisk, skriver Trump.

– Sint på mediedekning

Presidenten gir ingen ytterligere begrunnelse, men ifølge New York Times er det irettesettelsen Trump fikk i Mattis' avskjedsbrev som skal ha ført til at forsvarsministeren blir tvunget ut to måneder før han egentlig skulle tre av.

Det er særlig den negative mediedekningen Mattis' avskjedsbrev har ført til, som skal ha utløst sinne fra Trump, sier ikke navngitte rådgivere i Det hvite hus til avisen.

Også Washington Post skriver at den amerikanske presidenten har klaget til sine rådgivere på mediedekningen etter at Mattis gikk av.

Syria-uenighet

I avskjedsbrevet han leverte til Trump listet Mattis opp en rekke punkter han mente var sentrale for å ivareta USAs internasjonale interesser, deriblant det å ivareta og bygge opp et nettverk av allierte.

Deretter skrev han at presidenten «fortjener å ha en forsvarsminister som har et mer samsvarende syn på disse tingene».

I ettertid har flere medier skrevet at uenighet om Trumps beslutning om å trekke amerikanske soldater ut av Syria var en viktig årsak til at Mattis gikk av.

Den pensjonerte generalen var et høyt respektert medlem av Trumps regjering, og han har blant annet hatt et godt forhold til Norges tidligere forsvarsminister og nåværende utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Bekymring

I kjølvannet av Mattis' oppsigelse har både republikanere og demokrater i Kongressen uttrykt sterk bekymring.

– Dette er skremmende. Forsvarsminister Mattis har vært en stabilitetens øy midt i Trump-regjeringens kaos, skrev Mark Warner, demokrat og nestleder i Senatets etterretningskomité, på Twitter,

– Leste nettopp Mattis' avskjedsbrev. Det gjør det veldig tydelig at vi er på vei inn i en rekke med alvorlige politiske feilbeslutninger som vil sette vår nasjons sikkerhet og våre allianser i fare, og styrke våre fiender, tvitret den republikanske senatoren Marco Rubio.

I flere kommentarer og nyhetsanalyser i amerikanske medier har Mattis' blitt beskrevet som en viktig erfaren stemme inn i øret til den amerikanske presidenten, som verken hadde utenriks- eller forsvarspolitisk erfaring da han ble innsatt. AP skrev blant annet at Mattis var den siste gjenværende av «tilregnelighetens trekløver» i Trumps regjering, en gruppe som besto av ham, avtroppende stabssjef John Kelly og tidligere utenriksminister Rex Tillerson.

– Trump går inn i sitt tredje år som president uten begrensninger, skrev Washington Post-journalist Philip Rucker i en kommentar lørdag.

Mange oppsigelser

Mattis er den siste av en rekke tjenestemenn som har trukket seg fra eller fått sparken fra Trumps regjering den siste tiden.

Også USAs spesialutsending Brett McGurk trakk seg nylig etter å ha hatt ansvaret for USAs krig mot IS i flere år. Også han trakk fram uenighet om Trumps nye Syria-politikk som en viktig årsak.

Tidligere denne måneden ble det også kjent at stabssjef i Det hvite hus John Kelly og innenriksminister Ryan Zinke går av på nyåret. Justisminister Jeff Sessions ble presset ut av Trumps regjering i forrige måned.