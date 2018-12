USAs spesialutsending mot IS trekker seg

NTB utenriks

McGurk trekker seg i protest mot president Donald Trumps beslutning om å trekke ut de 2.000 amerikanske soldatene i Syria. Spesialutsendingen uttalte for bare få dager siden at det ville være uforsvarlig å tro at IS er nedkjempet og trekke ut de amerikanske soldatene.

McGurk fikk stillingen i 2015 av tidligere president Barack Obama. Han skriver i sin avskjed at IS var på vikende front, men fortsatt ikke bekjempet. Om uttrekningen kommer for tidlig, vil områdene stå igjen i den samme situasjonen som det var den gangen IS fikk fotfeste opprinnelig.

Spesialutsendingen i koalisjonen mot IS mener at kampen isteden burde styrkes nå som man er i innspurten å bekjempe terroristgruppa.

Oppsigelsen ble levert til utenriksminister Mike Pompeo fredag.

Nyheten om at spesialutsendingen trekker seg kommer bare dager etter at USAs forsvarsminister James Mattis trakk seg. Årsaken til at Mattis ga seg som forsvarsminister, skal være president Donald Trumps beslutning om at han vil trekke ut de 2.000 amerikanske soldatene i Syria.