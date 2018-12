Tidligere kuppmaker ligger an til valgseier på Madagaskar

NTB utenriks

Med 3 millioner av de om lag 5 millioner stemmene som ble avgitt under presidentvalget talt opp, leder Rajoelina med 55,1 prosent av stemmene mot 44,8 prosent til motkandidaten Marc Ravalomanana, opplyser valgkommisjonen i Madagaskar lørdag.

Nettopp Ravalomanana var presidenten som ble styrtet da Rajoelina grep makten i 2009, og valgkampen har vært preget av den bitre konflikten mellom de to. I forrige valgrunde fikk Rajoelina 39 prosent av stemmene, mot 35 prosent til Ravalomanana.

Fullstendige resultater er ikke ventet før et stykke ut i neste uke. Resultatet kan også bli utfordret, ettersom begge sider har kommet med anklager om valgfusk.

Valgobservatører fra EU har imidlertid sagt at de ikke har sett noe som tyder på at valget ikke har gått riktig for seg.

Madagaskar er et av verdens fattigste land. Nesten 80 prosent av landets 25 millioner innbyggere lever i ekstrem fattigdom. Befolkningen håper at en ny president skal ta landet ut av fattigdom og korrupsjon.

