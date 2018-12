Hundretusener rammes av grensemur-«shutdown» i USA

NTB utenriks

Fra og med midnatt amerikansk tid (klokken 6 lørdag morgen norsk tid) var rundt 380.000 føderalt ansatte permittert, mens ytterligere 420.000 fremover vil måtte jobbe ulønnet som følge av den fastlåste situasjonen i den amerikanske nasjonalforsamlingen.

Ettersom de ikke vedtok nytt statsbudsjett med finansiering av offentlige etater i USA innen fristen midnatt fredag er deler av sikkerhetsdepartementet, samferdselsdepartementet, landbruksdepartementet, justisdepartementet og innenriksdepartementet stengt inntil videre.

Den såkalte shutdownen er den tredje hittil i år, og det er uklart hvor lenge den vil vare. USAs president Donald Trump har krevd 5 milliarder dollar over statsbudsjettet til finansiering av grensemuren hans mot Mexico, men demokratene er sterkt imot.

– Som vi sa til presidenten i forrige uke, muren hans har ikke 60 stemmer her i Senatet, og heller ikke 50 stemmer. Det er veldig klart, sa Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, sent fredag kveld.

Håper den blir kortvarig

USAs president Donald Trump sa på sin side at han håper på at nedstengningen blir kortvarig. Han mener grensemuren etter hvert vil betale seg selv, og håper på å få den igjennom i Senatet etter at Representantenes hus godkjente et midlertidig budsjett som inneholdt finansiering av muren tidligere denne uka.

Det la press på Senatet, som fra tidligere hadde godkjent et budsjett som ikke inneholdt finansiering av muren. For å bli vedtatt må samme budsjett godkjennes i begge kamre og senere signeres av presidenten.

– Kall det demokratenes «shutdown», kall det hva du vil. Men vi trenger demokratenes hjelp. Så demokrater, vi har en fantastisk liste over ting vi kan gjøre for å sikre landet vårt. Så la oss få det gjort. Forhåpentligvis vil stengingen ikke vare lenge, sa Trump.

– Narkotika, menneskehandel og gjenger som MS13 er problemer vi ikke vil ha i landet vårt. Den eneste måte å stanse det på er gjennom grensesikkerhet. Uten en mur kan vi ikke ha grensesikkerhet, la han til.

Anklages for raserianfall

Mens Trump anklager demokratene for å ha forårsaket shutdownen, retter demokratene pekefingeren tilbake mot presidenten. De beskriver utspillene hans om grensemuren som barnslige «raserianfall».

– Disse raserianfallene fra Trump vil føre til at offentlige etater må stenge ned, men det kommer ikke til å gi ham muren han vil ha, sa Schumer under en felles pressekonferanse med Nancy Pelosi, kvinnen som trolig blir Demokratenes flertallsleder i Representantenes hus.

– Muren er ineffektiv og dyr, og Trump har overbevist republikanerne i Representantenes hus om å kaste nasjonen vår inn i en Trump-shutdown midt i julehøytiden, sa de videre.

Tredje «shutdown»

Det var Trump selv som satte ned foten mot forslaget til midlertidig budsjettavtale som ble vedtatt i Kongressen tidligere denne uka. Budsjettet ville holdt statsapparatet i gang til februar, men Trump sa at han ikke ville signere avtalen nettopp fordi det ikke ble satt av nok penger til grensemuren han vil bygge.

Muren er et av de sentrale valgløftene Trump ga under valgkampen i 2016.

«Shutdownen» er den tredje i USA så langt i år. I januar varte nedstengningen i flere dager, mens i februar varte den kun i seks timer. Nye budsjettmøter er planlagt lørdag ettermiddag amerikansk tid for å unngå at denne runden med nedstengning blir langvarig.

(©NTB)