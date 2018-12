– Strasbourg-angriper hadde sverget troskap til IS

NTB utenriks

Det opplyser en ikke navngitt tjenestemann i det franske rettsvesenet til nyhetsbyråene AFP og AP lørdag.

Ifølge kilden har franske myndigheter funnet en USB-minnepinne som inneholdt en video der Chekatt sverget troskap til jihadistgruppen.

Chekatt (29) ble skutt og drept av fransk politi to dager etter at han gikk til angrep på det populære julemarkedet i Strasbourg. Kort tid etter hevdet IS via sin propagandakanal Amaq at han hadde gjort det på vegne av dem, men Frankrikes innenriksminister Christophe Castaner avviste dette som «en fullstendig opportunistisk påstand».

Chekatt sto på franske myndigheters liste over personer som kunne være en trussel mot rikets sikkerhet. Han hadde også 27 domfellelser bak seg.

Tre personer døde under selve angrepet på julemarkedet i Strasbourg. Ytterligere to mistet senere livet som følge av skadene de ble påført.

